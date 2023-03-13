Марочкина (Дуркинина) Домна
Место рожденияДурасовка
Дата рождения1774
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Дуркининъ Иванъ
Дурасовка
Рождение ребёнка
1790
Сын: Прокофий
Отец ребёнка: Марочкинъ Матвей
Дурасовка
Рождение ребёнка
1792
Сын: Елистратъ
Отец ребёнка: Марочкинъ Матвей
Дурасовка
Рождение ребёнка
1795
Сын: Лукьянъ
Отец ребёнка: Марочкинъ Матвей
Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марочкинъ Матвей