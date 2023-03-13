Марочкина (Дуркинина) Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарочкина (Дуркинина) Домна

Марочкина (Дуркинина) Домна

avatar

Место рождения

Дурасовка

Дата рождения

1774

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Дуркининъ Иванъ

Мать: Дуркинина Агафья Васильева

Дурасовка
Рождение ребёнка
1790

Сын: Прокофий

Отец ребёнка: Марочкинъ Матвей

Дурасовка
Рождение ребёнка
1792

Сын: Елистратъ

Отец ребёнка: Марочкинъ Матвей

Дурасовка
Рождение ребёнка
1795

Сын: Лукьянъ

Отец ребёнка: Марочкинъ Матвей

Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марочкинъ Матвей

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close