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Александров Егор Семенович

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Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Александров Семен Алексеевич

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Александров Иван Егорович

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Надежда Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Александров Александр Егорович

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова Александра Андреевна

Смерть
Неизвестно
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