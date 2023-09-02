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Колгатина Параскева Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Чурилин Яков Анисимович

Мать: не указана

Приемная дочь Якова Анисимовича Чурилина.
Бракосочетание
19.04.1859

Муж: Колгатин Иосиф Тихонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.05.1860

Сын: Колгатин Петр Иосифович

Отец ребёнка: Колгатин Иосиф Тихонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.05.1862

Сын: Колгатин Константин Иосифович

Отец ребёнка: Колгатин Иосиф Тихонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.11.1864

Дочь: Колгатина Екатерина Иосифовна

Отец ребёнка: Колгатин Иосиф Тихонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.08.1866

Сын: Тихонов Митрофан Иосифович

Отец ребёнка: Колгатин Иосиф Тихонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.01.1869

Сын: Тихонов Степан Иосифович

Отец ребёнка: Колгатин Иосиф Тихонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.08.1870

Сын: Колгатин Иван Иосифович

Отец ребёнка: Колгатин Иосиф Тихонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.04.1873

Сын: Колгатин Аристарх Иосифович

Отец ребёнка: Колгатин Иосиф Тихонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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