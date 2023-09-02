Колгатина Параскева Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: Чурилин Яков Анисимович
Приемная дочь Якова Анисимовича Чурилина.
Бракосочетание
19.04.1859
Рождение ребёнка
08.05.1860
Отец ребёнка: Колгатин Иосиф Тихонович
Рождение ребёнка
19.05.1862
Сын: Колгатин Константин Иосифович
Отец ребёнка: Колгатин Иосиф Тихонович
Рождение ребёнка
22.11.1864
Дочь: Колгатина Екатерина Иосифовна
Отец ребёнка: Колгатин Иосиф Тихонович
Рождение ребёнка
06.08.1866
Сын: Тихонов Митрофан Иосифович
Отец ребёнка: Колгатин Иосиф Тихонович
Рождение ребёнка
03.01.1869
Отец ребёнка: Колгатин Иосиф Тихонович
Рождение ребёнка
22.08.1870
Отец ребёнка: Колгатин Иосиф Тихонович
Рождение ребёнка
15.04.1873
Сын: Колгатин Аристарх Иосифович
Отец ребёнка: Колгатин Иосиф Тихонович
Смерть
Неизвестно