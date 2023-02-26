HUTH Michel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиHUTH Michel

HUTH Michel

avatar

Место рождения

Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE

Дата рождения

27.10.1823

Дата смерти

14.10.1881

Пол

Мужской

Отец

1782 г.р.

Мать

1789 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1823

Отец: Huth Frederic

Мать: Huth Anne

Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Работа или профессия
Неизвестно
"pensionnaire français", célibataire, émigre en Algérie à Mascara
Смерть
14.10.1881
Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close