HUTH Michel
Место рожденияEpping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Дата рождения27.10.1823
Дата смерти14.10.1881
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1823
Отец: Huth Frederic
Мать: Huth Anne
Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Работа или профессия
Неизвестно
"pensionnaire français", célibataire, émigre en Algérie à Mascara
Смерть
14.10.1881
Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE