Гапешкин Николай Петров
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Пётр Андреев
Мать: Ирина Изотова
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Матрена Николаева
Мать ребёнка: Елена Иванова
Рождение ребёнка
01.10.1823
Дочь: Пелагея Николаева
Мать ребёнка: Елена Иванова
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Аксинья Николаева
Мать ребёнка: Елена Иванова
Рождение ребёнка
13.10.1830
Сын: Козьма Николаев
Мать ребёнка: Елена Иванова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Агафья Николаева
Мать ребёнка: Елена Иванова
Рождение ребёнка
20.07.1836
Сын: Гапеев Никанор Николаевич
Мать ребёнка: Елена Иванова
Смерть
Неизвестно