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Гапешкин Николай Петров

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Место рождения

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Пётр Андреев

Мать: Ирина Изотова

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Матрена Николаева

Мать ребёнка: Елена Иванова

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.10.1823

Дочь: Пелагея Николаева

Мать ребёнка: Елена Иванова

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Аксинья Николаева

Мать ребёнка: Елена Иванова

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.10.1830

Сын: Козьма Николаев

Мать ребёнка: Елена Иванова

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Агафья Николаева

Мать ребёнка: Елена Иванова

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.07.1836

Сын: Гапеев Никанор Николаевич

Мать ребёнка: Елена Иванова

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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