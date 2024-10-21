Постников Лука (Лукiан) Васильев сын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Постников Лука (Лукiан) Васильев сын

Место рождения

Поломошное, Яшкинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Посников Василий Никитин сын

Мать: не указана

Поломошное, Яшкинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Постников Семен Лукьянович

Мать ребёнка: Постникова (Нечаева) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1867 ст.

Сын: Постников Тимофей Лукьянович

Мать ребёнка: Постникова (Нечаева) Евдокия Петровна

Арлюк, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.11.1868

Дочь: Постникова Екатерина Лукьяновна

Мать ребёнка: Постникова (Нечаева) Евдокия Петровна

Арлюк, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
16.04.1870 ст.

Дочь: Постникова Ирина Лукьяновна

Мать ребёнка: Постникова (Нечаева) Евдокия Петровна

Арлюк, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
09.03.1873 ст.

Дочь: Постникова Акилина Лукьяновна

Мать ребёнка: Постникова (Нечаева) Евдокия Петровна

Арлюк, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
10.01.1876 ст.

Сын: Постников Павел Лукьянович

Мать ребёнка: Постникова (Нечаева) Евдокия Петровна

Арлюк, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
04.08.1883

Дочь: Постникова Мария Лукьяновна

Мать ребёнка: Постникова (Нечаева) Евдокия Петровна

Смерть
Неизвестно

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