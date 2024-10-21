Постников Лука (Лукiан) Васильев сын
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Посников Василий Никитин сын
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Постников Семен Лукьянович
Мать ребёнка: Постникова (Нечаева) Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1867 ст.
Сын: Постников Тимофей Лукьянович
Мать ребёнка: Постникова (Нечаева) Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
14.11.1868
Дочь: Постникова Екатерина Лукьяновна
Мать ребёнка: Постникова (Нечаева) Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
16.04.1870 ст.
Дочь: Постникова Ирина Лукьяновна
Мать ребёнка: Постникова (Нечаева) Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
09.03.1873 ст.
Дочь: Постникова Акилина Лукьяновна
Мать ребёнка: Постникова (Нечаева) Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
10.01.1876 ст.
Сын: Постников Павел Лукьянович
Мать ребёнка: Постникова (Нечаева) Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
04.08.1883
Дочь: Постникова Мария Лукьяновна
Мать ребёнка: Постникова (Нечаева) Евдокия Петровна
Смерть
Неизвестно