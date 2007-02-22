МИХАЙЛЮК АНФИСА НИКОЛАЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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МИХАЙЛЮК АНФИСА НИКОЛАЕВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1920

Дата смерти

22.02.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайлюк АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлюк АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

Смерть
22.02.2007
Московская обл. пос Малаховка
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