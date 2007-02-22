МИХАЙЛЮК АНФИСА НИКОЛАЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1920
Дата смерти22.02.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михайлюк АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.02.2007
Московская обл. пос Малаховка