Артамошкина (Бибишева) Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бибишев Михаил
Мать: Бибишева Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артамошкин Иван
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артамошкин Александр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артамошкин Фёдор
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно