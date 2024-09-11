Артамошкина (Бибишева) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артамошкина (Бибишева) Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бибишев Михаил

Мать: Бибишева Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артамошкин Иван

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артамошкин Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артамошкин Фёдор

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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