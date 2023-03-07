Наймушин Наум Григорьев
Место рожденияпоч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиПосле 1821
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Наймушин Григорий Игнатьев
Мать: не указана
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1821