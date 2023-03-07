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Наймушин Наум Григорьев

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Место рождения

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

После 1821

Пол

Мужской

Отец

Около 1746 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Наймушин Григорий Игнатьев

Мать: не указана

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1821
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