Бодрова (Плахова) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодрова (Плахова) Татьяна Михайловна

Место рождения

Шарголи, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бодров Иван Андреев

Рождение ребёнка
09.11.1873

Сын: Бодров Иван Иванович

Отец ребёнка: Бодров Иван Андреев

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.11.1878

Сын: Бодров Степан Иванович

Отец ребёнка: Бодров Иван Андреев

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.02.1881

Дочь: (Бодрова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Бодров Иван Андреев

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.11.1882

Дочь: (Бодрова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Бодров Иван Андреев

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Бодров Василий Иванович

Отец ребёнка: Бодров Иван Андреев

Смерть
Неизвестно

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