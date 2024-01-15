Бодрова (Плахова) Татьяна Михайловна
Место рожденияШарголи, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бодров Иван Андреев
Рождение ребёнка
09.11.1873
Сын: Бодров Иван Иванович
Отец ребёнка: Бодров Иван Андреев
Рождение ребёнка
16.11.1878
Отец ребёнка: Бодров Иван Андреев
Рождение ребёнка
02.02.1881
Дочь: (Бодрова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Бодров Иван Андреев
Рождение ребёнка
12.11.1882
Дочь: (Бодрова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Бодров Иван Андреев
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Бодров Иван Андреев
Смерть
Неизвестно