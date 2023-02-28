Аристов Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАристов Николай Андреевич

Аристов Николай Андреевич

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
08.07.1907 ст.

Жена: Аристова Анна Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: служащий казак Николай Андреевич Аристов - 28 лет Невеста: казачка Анна Андреевна Куранова - 18,5 лет Поручители: казак Михаил Иванович Куранов, мещане Владимир Павлович Казеев, Иван Андреевич ... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close