Аристов Николай Андреевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.07.1907 ст.
Жена: Аристова Анна Андреевна
Жених: служащий казак Николай Андреевич Аристов - 28 лет Невеста: казачка Анна Андреевна Куранова - 18,5 лет Поручители: казак Михаил Иванович Куранов, мещане Владимир Павлович Казеев, Иван Андреевич ... Показать все
Смерть
Неизвестно