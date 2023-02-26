Завадина Матрона Игнатова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1832
Муж: Константин Семёнов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
?.04.1836
Сын: Афанасий
Отец ребёнка: не указан
г.Смоленск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Петров
Смерть
Неизвестно