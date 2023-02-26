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Завадина Матрона Игнатова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.
1809 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1832

Муж: Константин Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
?.04.1836

Сын: Афанасий

Отец ребёнка: не указан

г.Смоленск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Петров

Смерть
Неизвестно
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