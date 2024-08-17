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Шмакова Матрона Павловна

Место рождения

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

25.10.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1837 г.р.

Мать

Около 1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1868 ст.

Отец: Шмаков Павел Григорьевич

Мать: Шмакова Агафья Степановна

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Крещение
03.11.1868 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемница: починка Новиковского из русских Ивана Феодосова Шмакова дочь девица Дария
Восприемник
13.06.1893 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Акилина Родители: Юмской волости, починка Новиковского крестьянин из русских Андрей Иванов Шмаков и жена его Евфимия Тимофеева
Смерть
Неизвестно

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