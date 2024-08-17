Шмакова Матрона Павловна
Место рождения
Дата рождения25.10.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1868 ст.
Крещение
03.11.1868 ст.
Восприемница: починка Новиковского из русских Ивана Феодосова Шмакова дочь девица Дария
Восприемник
13.06.1893 ст.
Акилина Родители: Юмской волости, починка Новиковского крестьянин из русских Андрей Иванов Шмаков и жена его Евфимия Тимофеева
Смерть
Неизвестно