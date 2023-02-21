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Савина Лидия Сергеевна
Савина Лидия Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1898
Дата смерти
25.02.1982
Пол
Женский
Отец
Савин Сергей Михайлович
1876 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец:
Савин Сергей Михайлович
Мать: не указана
Смерть
25.02.1982
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