Савина Лидия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина Лидия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

25.02.1982

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Савин Сергей Михайлович

Мать: не указана

Смерть
25.02.1982
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