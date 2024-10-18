Колдобенкова (Голышкова) Ксения (Аксинья) Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колдобенкова (Голышкова) Ксения (Аксинья) Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1893

Дата смерти

?.10.1973

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1893

Отец: Голышков Андрей Иванович

Мать: Голышкова Матрёна Петровна

Бракосочетание
14.06.1911

Муж: Колдобенков Андрей Егорович

Троице-Сельцо, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
08.10.1912

Дочь: Колдобенкова Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Колдобенков Андрей Егорович

Сухарево, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
18.03.1914

Дочь: Колдобенкова Клавдия Андреевна

Отец ребёнка: Колдобенков Андрей Егорович

Сухарево, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
15.11.1918

Дочь: Колдобенкова Антонина Андреевна

Отец ребёнка: Колдобенков Андрей Егорович

Сухарево, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
15.01.1921

Дочь: Колдобенкова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Колдобенков Андрей Егорович

Сухарево, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Колдобенкова Тамара Андреевна

Отец ребёнка: Колдобенков Андрей Егорович

Смерть
?.10.1973
Похоронена на Ваганьковском кладбище (г.Москва)

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