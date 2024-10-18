Колдобенкова (Голышкова) Ксения (Аксинья) Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1893
Дата смерти?.10.1973
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1893
Бракосочетание
14.06.1911
Троице-Сельцо, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
08.10.1912
Дочь: Колдобенкова Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Колдобенков Андрей Егорович
Рождение ребёнка
18.03.1914
Дочь: Колдобенкова Клавдия Андреевна
Отец ребёнка: Колдобенков Андрей Егорович
Рождение ребёнка
15.11.1918
Дочь: Колдобенкова Антонина Андреевна
Отец ребёнка: Колдобенков Андрей Егорович
Рождение ребёнка
15.01.1921
Дочь: Колдобенкова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Колдобенков Андрей Егорович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Колдобенкова Тамара Андреевна
Отец ребёнка: Колдобенков Андрей Егорович
Смерть
?.10.1973
Похоронена на Ваганьковском кладбище (г.Москва)