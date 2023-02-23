Чистякова Матрёна Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистякова Матрёна Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Чистяков Фёдор Григорьев

Отец ребёнка: Чистяков Григорий Савельев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Марья Григорьева

Отец ребёнка: Чистяков Григорий Савельев

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
37
Рождение ребёнка
01.01.1867

Дочь: Татьяна Григорьева

Отец ребёнка: Чистяков Григорий Савельев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.11.1870

Сын: Чистяков Александр Григорьев

Отец ребёнка: Чистяков Григорий Савельев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистяков Григорий Савельев

Смерть
Неизвестно
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