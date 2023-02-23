Чистякова Матрёна Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Чистяков Григорий Савельев
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Марья Григорьева
Отец ребёнка: Чистяков Григорий Савельев
Место жительства
1858
37
Рождение ребёнка
01.01.1867
Дочь: Татьяна Григорьева
Отец ребёнка: Чистяков Григорий Савельев
Рождение ребёнка
11.11.1870
Сын: Чистяков Александр Григорьев
Отец ребёнка: Чистяков Григорий Савельев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно