Горбунова (Бабкина) Евфросинья Севериановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Бабкина) Евфросинья Севериановна

Место рождения

Леменьга, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1848 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Леменьга, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
09.02.1870 ст.

Муж: Горбунов Фёдор Всеволодович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
29.04.1871 ст.

Сын: Горбунов Яков Фëдорович

Отец ребёнка: Горбунов Фёдор Всеволодович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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