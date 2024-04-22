Ирина Гаврилова
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Мой Гаврил Власов
ИКОРНИКОВО ИВ-1771 Ирина Гаврилова 17 КРУТЕЦ Восприемница!!!МК-1782 15.01.1782 Деревни Икорникова у крестьянина Герасима Гаврилова дочь Ксения Василий Восприемницею была деревни Крутца крестьянская... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно