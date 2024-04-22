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Ирина Гаврилова

Место рождения

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1657 г.р.

Мать

1687 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Мой Гаврил Власов

Мать: Вторая Жена Евдокия Григорьева

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИКОРНИКОВО ИВ-1771 Ирина Гаврилова 17 КРУТЕЦ Восприемница!!!МК-1782 15.01.1782 Деревни Икорникова у крестьянина Герасима Гаврилова дочь Ксения Василий Восприемницею была деревни Крутца крестьянская... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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