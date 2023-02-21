Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Максим Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Васильевич

Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Васильевич

Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Дарья Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Васильевич

Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Игнатий Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Васильевич

Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Васильевич

Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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