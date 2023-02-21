Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Максим Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1745
Сын: Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Дарья Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1750
Сын: Игнатий Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно