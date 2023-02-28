Изюмская (Минина) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения12.07.1875 ст.
Дата смерти1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1906
Сын: Изюмский Георгий Иванович
Отец ребёнка: Изюмский Иван Васильевич
Ленинградская, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
1919
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область