Изюмская (Минина) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изюмская (Минина) Мария Николаевна

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Место рождения

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

12.07.1875 ст.

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
08.01.1906

Сын: Изюмский Георгий Иванович

Отец ребёнка: Изюмский Иван Васильевич

Ленинградская, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
1919
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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