Григорьева (Басалаева) Прасковія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Басалаева) Прасковія

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1832

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Басалаевъ Карпъ

Мать: Басалаева Афимья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
13.01.1852

Муж: Григорьевъ Варфоломей Варсонофий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1853

Дочь: Анастасія

Отец ребёнка: Григорьевъ Варфоломей Варсонофий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.10.1855

Сын: Григорьевъ Андрей

Отец ребёнка: Григорьевъ Варфоломей Варсонофий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.03.1858

Сын: Григорьевъ Василій

Отец ребёнка: Григорьевъ Варфоломей Варсонофий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1860

Дочь: Калинина Елена

Отец ребёнка: Григорьевъ Варфоломей Варсонофий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.07.1862

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Григорьевъ Варфоломей Варсонофий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Ефимія

Отец ребёнка: Григорьевъ Варфоломей Варсонофий

Рождение ребёнка
01.06.1864

Дочь: Самохина Акулина

Отец ребёнка: Григорьевъ Варфоломей Варсонофий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Бусарева Авдотья

Отец ребёнка: Григорьевъ Варфоломей Варсонофий

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Бучнева Агаѳія

Отец ребёнка: Григорьевъ Варфоломей Варсонофий

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