Григорьева (Басалаева) Прасковія
Место рождения
Дата рождения1832
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Басалаевъ Карпъ
Мать: Басалаева Афимья
Бракосочетание
13.01.1852
Рождение ребёнка
28.10.1853
Дочь: Анастасія
Отец ребёнка: Григорьевъ Варфоломей Варсонофий
Рождение ребёнка
14.10.1855
Сын: Григорьевъ Андрей
Отец ребёнка: Григорьевъ Варфоломей Варсонофий
Рождение ребёнка
21.03.1858
Сын: Григорьевъ Василій
Отец ребёнка: Григорьевъ Варфоломей Варсонофий
Рождение ребёнка
20.05.1860
Дочь: Калинина Елена
Отец ребёнка: Григорьевъ Варфоломей Варсонофий
Рождение ребёнка
21.07.1862
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Григорьевъ Варфоломей Варсонофий
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Ефимія
Отец ребёнка: Григорьевъ Варфоломей Варсонофий
Рождение ребёнка
01.06.1864
Дочь: Самохина Акулина
Отец ребёнка: Григорьевъ Варфоломей Варсонофий
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Бусарева Авдотья
Отец ребёнка: Григорьевъ Варфоломей Варсонофий
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Бучнева Агаѳія
Отец ребёнка: Григорьевъ Варфоломей Варсонофий