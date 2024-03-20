Прохорова (Орлова) Марфа Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрохорова (Орлова) Марфа Михайловна

Прохорова (Орлова) Марфа Михайловна

Место рождения

Карамышево, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

26.08.1890

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1890

Отец: Орлов Михаил Иванович

Мать: Орлова Мария Дмитриевна

Карамышево, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Вычислено 09.01.1909

Муж: Прохоров Сергей Никитич

Маншино, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
24.07.1910

Сын: Прохоров Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Прохоров Сергей Никитич

Маншино, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
14.06.1912

Сын: Прохоров Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Прохоров Сергей Никитич

Маншино, Дмитровский, Московская область
Крестил Михаил Михайлович Бычков и Мария Андреевна Осетрова
Рождение ребёнка
29.09.1914

Дочь: Прохорова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Прохоров Сергей Никитич

Маншино, Дмитровский, Московская область
Крестила девица Ульяна Никитична Прохорова и Иван Михайлович Орлов
Рождение ребёнка
04.07.1916

Дочь: Прохорова Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Прохоров Сергей Никитич

Смерть
1958
Маншино, Дмитровский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close