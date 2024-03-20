Прохорова (Орлова) Марфа Михайловна
Место рождения
Дата рождения26.08.1890
Дата смерти1958
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1890
Отец: Орлов Михаил Иванович
Мать: Орлова Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Вычислено 09.01.1909
Рождение ребёнка
24.07.1910
Сын: Прохоров Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Прохоров Сергей Никитич
Рождение ребёнка
14.06.1912
Отец ребёнка: Прохоров Сергей Никитич
Крестил Михаил Михайлович Бычков и Мария Андреевна Осетрова
Рождение ребёнка
29.09.1914
Дочь: Прохорова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Прохоров Сергей Никитич
Крестила девица Ульяна Никитична Прохорова и Иван Михайлович Орлов
Рождение ребёнка
04.07.1916
Дочь: Прохорова Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Прохоров Сергей Никитич
Смерть
1958