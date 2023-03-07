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Копосов Федор Тимофеев

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Место рождения

Над Березовым ключем, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

После 1744

Пол

Мужской

Отец

Около 1719 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Копосов Тимофей Володимеров

Мать: не указана

Над Березовым ключем, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Пятеринский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1744
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