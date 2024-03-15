Людсков Федор Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1906
Дата смерти10.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1906
Отец: Людсков Ефим Андронов
Рождение ребёнка
1936
Сын: Людсков Анатолий Федорович
Мать ребёнка: Людскова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
21.01.1942
Дочь: Людскова Татьяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Людскова Зинаида Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Людскова Анна Сергеевна
Смерть
10.12.1941