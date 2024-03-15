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Людсков Федор Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1906

Дата смерти

10.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1906

Отец: Людсков Ефим Андронов

Мать: Людскова Евдокия Алексеева

Рождение ребёнка
1936

Сын: Людсков Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Людскова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
21.01.1942

Дочь: Людскова Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Людскова Зинаида Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людскова Зинаида Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людскова Анна Сергеевна

Смерть
10.12.1941
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