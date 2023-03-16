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Чудинов Иван Козминич

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Место рождения

Деревня Турьянец Слудская волость Пермская губерния

Дата рождения

1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.

Отец: Чудинов Козма Иванович

Мать: Чудинова Ирина

Деревня Турьянец Слудская волость Пермская губерния
Рождение ребёнка
05.06.1859 ст.

Сын: Чудинов Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Деревня Турьянец Слудская волость Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чудинова Васса Алексеевна

Деревня Турьянец Слудская волость Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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