Чудинов Иван Козминич
Место рожденияДеревня Турьянец Слудская волость Пермская губерния
Дата рождения1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.
Отец: Чудинов Козма Иванович
Мать: Чудинова Ирина
Деревня Турьянец Слудская волость Пермская губерния
Рождение ребёнка
05.06.1859 ст.
Мать ребёнка: не указана
Деревня Турьянец Слудская волость Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Деревня Турьянец Слудская волость Пермская губерния
Смерть
Неизвестно