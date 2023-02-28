Пресняков Виктор Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Багрова Марина Преснякова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1881
Сын: Пресняков Михаил Викторович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1888
Сын: Пресняков Андрей Викторович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно