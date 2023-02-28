Пресняков Виктор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пресняков Виктор Федорович

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Место рождения

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Багрова Марина Преснякова

Мать ребёнка: ?

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Пресняков Михаил Викторович

Мать ребёнка: ?

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Пресняков Андрей Викторович

Мать ребёнка: ?

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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