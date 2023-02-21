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Киндерский Юрий Васильевич
Киндерский Юрий Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.09.1970
Пол
Мужской
Отец
Киндерский Василий Александрович
1934 г.р.
Мать
Киндерская (Астапович) Мария Александровна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1970
Отец:
Киндерский Василий Александрович
Мать:
Киндерская Мария Александровна
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