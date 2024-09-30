Ихо (Капанен) Магдалена Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1859
Муж: Ихо Иосиф Генрихович
Рождение ребёнка
12.02.1861
Дочь: (Ихо) София Иосифовна
Отец ребёнка: Ихо Иосиф Генрихович
Рождение ребёнка
15.05.1863
Сын: Ихо Генрих Иосифович
Отец ребёнка: Ихо Иосиф Генрихович
Рождение ребёнка
27.06.1866
Дочь: Раппу (Ихо) Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Ихо Иосиф Генрихович
Рождение ребёнка
04.03.1869
Сын: Ихо Пауль Иосифович
Отец ребёнка: Ихо Иосиф Генрихович
Смерть
Неизвестно