Ихо (Капанен) Магдалена Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ихо (Капанен) Магдалена Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1859

Муж: Ихо Иосиф Генрихович

Рождение ребёнка
12.02.1861

Дочь: (Ихо) София Иосифовна

Отец ребёнка: Ихо Иосиф Генрихович

Хеймози, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
15.05.1863

Сын: Ихо Генрих Иосифович

Отец ребёнка: Ихо Иосиф Генрихович

Хеймози, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
27.06.1866

Дочь: Раппу (Ихо) Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Ихо Иосиф Генрихович

Хеймози, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
04.03.1869

Сын: Ихо Пауль Иосифович

Отец ребёнка: Ихо Иосиф Генрихович

Хеймози, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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