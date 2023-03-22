Прозоров Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1909
Мать ребёнка: Прозорова Агафья (Ганя)
Новая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.08.1911
Мать ребёнка: Прозорова Агафья (Ганя)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Егоровна
Мать ребёнка: Прозорова Агафья (Ганя)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прозорова Агафья (Ганя)
Смерть
Неизвестно