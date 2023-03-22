Прозоров Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прозоров Георгий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1909

Сын: Прозоров Максим Егорович

Мать ребёнка: Прозорова Агафья (Ганя)

Новая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.08.1911

Сын: Прозоров Андрей Егорович

Мать ребёнка: Прозорова Агафья (Ганя)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Егоровна

Мать ребёнка: Прозорова Агафья (Ганя)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прозорова Агафья (Ганя)

Смерть
Неизвестно
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