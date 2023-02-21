Старцова Агафия Ивановна
Место рожденияд. Духовская, с. Мостовское Тюменская обл
Дата рожденияОколо 1729
Дата смерти18.04.1801 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Духовская, с. Мостовское Тюменская обл
Рождение ребёнка
Около 1756
Отец ребёнка: Старцов Василий Леонтьевич
д. Духовская с. Московское Тюменская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.04.1801 ст.