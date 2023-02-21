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Старцова Агафия Ивановна

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Место рождения

д. Духовская, с. Мостовское Тюменская обл

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

18.04.1801 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1733 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Духовская, с. Мостовское Тюменская обл
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Старцов Денис Васильевич

Отец ребёнка: Старцов Василий Леонтьевич

д. Духовская с. Московское Тюменская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старцов Василий Леонтьевич

Смерть
18.04.1801 ст.
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