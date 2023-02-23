Синиженкова Ольга Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Рождение ребёнка
18.10.1871
Дочь: Егорова Прасковья Синиженкова
Отец ребёнка: Синиженков (казенный Крестьянин) Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
15.04.1874
Дочь: Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Синиженков (казенный Крестьянин) Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
09.09.1876
Сын: Васильев Никита Дмитриевич
Отец ребёнка: Синиженков (казенный Крестьянин) Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
22.06.1878
Сын: Синиженков Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Синиженков (казенный Крестьянин) Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
10.01.1880
Сын: Синиженков Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Синиженков (казенный Крестьянин) Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
18.05.1881
Дочь: Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Синиженков (казенный Крестьянин) Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно