Синиженкова Ольга Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиниженкова Ольга Даниловна

Синиженкова Ольга Даниловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Синиженков Гавриил Дмитриевич

Отец ребёнка: Синиженков (казенный Крестьянин) Дмитрий Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.10.1871

Дочь: Егорова Прасковья Синиженкова

Отец ребёнка: Синиженков (казенный Крестьянин) Дмитрий Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.04.1874

Дочь: Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Синиженков (казенный Крестьянин) Дмитрий Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.09.1876

Сын: Васильев Никита Дмитриевич

Отец ребёнка: Синиженков (казенный Крестьянин) Дмитрий Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.06.1878

Сын: Синиженков Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Синиженков (казенный Крестьянин) Дмитрий Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.01.1880

Сын: Синиженков Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Синиженков (казенный Крестьянин) Дмитрий Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.05.1881

Дочь: Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Синиженков (казенный Крестьянин) Дмитрий Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синиженков (казенный Крестьянин) Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close