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Васильев Никита Дмитриевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

09.09.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1876

Отец: Синиженков (казенный Крестьянин) Дмитрий Иванович

Мать: Синиженкова Ольга Даниловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.11.1902

Жена: Васильева Агафья Мартемьянова

Рождение ребёнка
23.07.1903

Сын: Васильев Макар Никитич

Мать ребёнка: Васильева Агафья Мартемьянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1915

Сын: Васильев Василий Никитич

Мать ребёнка: Васильева Агафья Мартемьянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Военная служба
Неизвестно
235 Спасский резервный батальон
старший унтер-офицер
Смерть
Неизвестно
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