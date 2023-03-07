Васильев Никита Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения09.09.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1876
Бракосочетание
10.11.1902
Рождение ребёнка
23.07.1903
Мать ребёнка: Васильева Агафья Мартемьянова
Рождение ребёнка
01.01.1915
Мать ребёнка: Васильева Агафья Мартемьянова
Военная служба
Неизвестно
235 Спасский резервный батальон
старший унтер-офицер
Смерть
Неизвестно