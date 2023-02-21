Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Шикова (Бубнова) Вера Терентьевна
Шикова (Бубнова) Вера Терентьевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1919
Дата смерти
2020
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Крайцева (Бубнова) Татьяна Игнатьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать:
Крайцева Татьяна Игнатьевна
Смерть
2020
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия