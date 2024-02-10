Титова Дарья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Титова Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Титов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Титова Доминика Григорьевна
Отец ребёнка: Титов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Титова Агафья Григорьевна
Отец ребёнка: Титов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Титова Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Титов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1789 ст.
Отец ребёнка: Титов Григорий Иванович
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно