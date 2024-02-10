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Титова Дарья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Титова Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Титов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Титова Доминика Григорьевна

Отец ребёнка: Титов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Титова Агафья Григорьевна

Отец ребёнка: Титов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Титова Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Титов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1789 ст.

Сын: Титов Кузьма Григорьевич

Отец ребёнка: Титов Григорий Иванович

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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