Мусихина (Репина) Анисия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихина (Репина) Анисия Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1823 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1844 ст.

Муж: Мусихин Григорий Никитин

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Дарья Григорьева

Отец ребёнка: Мусихин Григорий Никитин

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Мусихин Кондрат Григорьев

Отец ребёнка: Мусихин Григорий Никитин

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858
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