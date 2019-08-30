Андриенко Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андриенко Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1942

Дата смерти

30.08.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
30.08.2019
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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