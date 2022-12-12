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Вера
Вера
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Место рождения
Подлесново
, Коровская волость, Чухломский уезд
Дата рождения
1898
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Николай
1858 г.р.
Мать
(Иванова) Евгения
1861 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
SV
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец:
Николай
Мать:
Евгения
Подлесново
, Коровская волость, Чухломский уезд
Смерть
Неизвестно
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