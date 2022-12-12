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Вера

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Место рождения

Подлесново, Коровская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Николай

Мать: Евгения

Подлесново, Коровская волость, Чухломский уезд
Смерть
Неизвестно
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