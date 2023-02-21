Дернова (Ильиных) Степанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1806 ст.
Дочь: Варвара Семеновна
Отец ребёнка: Ильиных Семен Петрович
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1809
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Ильиных Семен Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1816
Отец ребёнка: Ильиных Семен Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Дочь: Марфа Семеновна
Отец ребёнка: Ильиных Семен Петрович