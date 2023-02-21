Дернова (Ильиных) Степанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДернова (Ильиных) Степанида Ивановна

Дернова (Ильиных) Степанида Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1788

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1806 ст.

Дочь: Варвара Семеновна

Отец ребёнка: Ильиных Семен Петрович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1809

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Ильиных Семен Петрович

Рождение ребёнка
Вычислено 1816

Сын: Ильиных Павел Семенович

Отец ребёнка: Ильиных Семен Петрович

Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Дочь: Марфа Семеновна

Отец ребёнка: Ильиных Семен Петрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close