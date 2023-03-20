Киселева Федосья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1930
Отец ребёнка: Григорьевич Петр Егорович/Григорьевич
Рождение ребёнка
23.10.1933
Отец ребёнка: Григорьевич Петр Егорович/Григорьевич
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Григорьевич Петр Егорович/Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно