Киселева Федосья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева Федосья Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1930

Сын: Киселев Василий Петрович

Отец ребёнка: Григорьевич Петр Егорович/Григорьевич

Рождение ребёнка
23.10.1933

Сын: Киселев Николай Петрович

Отец ребёнка: Григорьевич Петр Егорович/Григорьевич

Рождение ребёнка
1941

Сын: Киселев Иван Петрович

Отец ребёнка: Григорьевич Петр Егорович/Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьевич Петр Егорович/Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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