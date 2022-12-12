Волкова (Нуждина) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Нуждина) Прасковья Васильевна

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Место рождения

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

10.11.1910

Дата смерти

04.04.1986

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
27.07.1933

Сын: Волков Геннадий Алексеевич

Отец ребёнка: Волков Алексей Андреевич

Сингерь, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.08.1935

Сын: Волков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Волков Алексей Андреевич

Сингерь, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
21.03.1937

Дочь: Куликовка Фаина Алексеевна

Отец ребёнка: Волков Алексей Андреевич

Сингерь, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Алексей Андреевич

Смерть
04.04.1986
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
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