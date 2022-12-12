Волкова (Нуждина) Прасковья Васильевна
Место рождения
Дата рождения10.11.1910
Дата смерти04.04.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1933
Сын: Волков Геннадий Алексеевич
Отец ребёнка: Волков Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
14.08.1935
Сын: Волков Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Волков Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
21.03.1937
Дочь: Куликовка Фаина Алексеевна
Отец ребёнка: Волков Алексей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.04.1986