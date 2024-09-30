Риккинен (Хямяляйнен) Анна Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.12.1910
Рождение ребёнка
07.03.1912
Рождение ребёнка
11.08.1913
Рождение ребёнка
23.11.1914
Сын: Риккинен Вяйнё-Иосиф Адамович
Отец ребёнка: Риккинен Адам Павлович
Рождение ребёнка
19.09.1916
Дочь: (Риккинен) Мария Адамовна
Отец ребёнка: Риккинен Адам Павлович
Рождение ребёнка
09.02.1918
Рождение ребёнка
03.01.1923
Дочь: (Риккинен) Ханна Адамовна
Отец ребёнка: Риккинен Адам Павлович
Рождение ребёнка
15.06.1924
Отец ребёнка: Риккинен Адам Павлович
Рождение ребёнка
01.08.1925
Дочь: (Риккинен) Элза Адамовна
Отец ребёнка: Риккинен Адам Павлович
Рождение ребёнка
24.08.1927
Дочь: (Риккинен) Айно Адамовна
Отец ребёнка: Риккинен Адам Павлович
Рождение ребёнка
07.02.1929
Дочь: (Риккинен) Мария Адамовна
Отец ребёнка: Риккинен Адам Павлович
Смерть
Неизвестно