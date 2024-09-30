Риккинен (Хямяляйнен) Анна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Риккинен (Хямяляйнен) Анна Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.12.1910

Муж: Риккинен Адам Павлович

Рождение ребёнка
07.03.1912

Сын: Риккинен Павел Адамович

Отец ребёнка: Риккинен Адам Павлович

Терелева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
11.08.1913

Сын: Риккинен Павел Адамович

Отец ребёнка: Риккинен Адам Павлович

Терелева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
23.11.1914

Сын: Риккинен Вяйнё-Иосиф Адамович

Отец ребёнка: Риккинен Адам Павлович

Терелева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1916

Дочь: (Риккинен) Мария Адамовна

Отец ребёнка: Риккинен Адам Павлович

Терелева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
09.02.1918

Сын: Риккинен Павел Адамович

Отец ребёнка: Риккинен Адам Павлович

Терелева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
03.01.1923

Дочь: (Риккинен) Ханна Адамовна

Отец ребёнка: Риккинен Адам Павлович

Терелева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
15.06.1924

Сын: Риккинен Вяйнё Адамович

Отец ребёнка: Риккинен Адам Павлович

Терелева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1925

Дочь: (Риккинен) Элза Адамовна

Отец ребёнка: Риккинен Адам Павлович

Терелева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
24.08.1927

Дочь: (Риккинен) Айно Адамовна

Отец ребёнка: Риккинен Адам Павлович

Терелева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1929

Дочь: (Риккинен) Мария Адамовна

Отец ребёнка: Риккинен Адам Павлович

Терелева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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