Каликин Киприян Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения29.09.1902
Дата смертиПосле ?.09.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1902
Крещение
30.09.1902
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Святого Пророка Божьего Ильи. Крестил священник Фёдор Сапфиров, и.д. псаломщика Николай Ландышев. Крёстный - житель деревни Половинной, запасной рядовой из крестьян В... Показать все
Бракосочетание
После 1920
Жена: Каликина Имя Отчество
Рождение ребёнка
После 1920
Сын: Каликин Геннадий Киприянович
Мать ребёнка: Каликина Имя Отчество
Рождение ребёнка
После 1920
Сын: Каликин Владимир Киприянович
Мать ребёнка: Каликина Имя Отчество
Рождение ребёнка
После 1920
Сын: Каликин Анатолий Киприянович
Мать ребёнка: Каликина Имя Отчество
Место жительства
С 1930 по 1941
Переехал с села Верх-Чик в город Новосибирск, жил со своей семьёй и с братьями по адресу переулок Мичуринцев, д.5.
Призыв на военную службу
27.06.1941
Призван Заельцовским РВК города Новосибирска.
Получение воинского звания/чина
Между 28.06.1941 и ?.09.1941
Получил звание рядовой.
Военная служба
С 28.06.1941 по ?.09.1941
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.
Пропал без вести (военное)
?.09.1941
Смерть
После ?.09.1941
Скорее всего погиб в бою и место боя забыто или был взят в плен, где умер в последствии.