Каликин Киприян Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаликин Киприян Афанасьевич

Каликин Киприян Афанасьевич

avatar

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

29.09.1902

Дата смерти

После ?.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1902

Отец: Каликин Афанасий Федосеевич

Мать: Каликина (Зайкова) Мария Платоновна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
30.09.1902
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Святого Пророка Божьего Ильи. Крестил священник Фёдор Сапфиров, и.д. псаломщика Николай Ландышев. Крёстный - житель деревни Половинной, запасной рядовой из крестьян В... Показать все
Бракосочетание
После 1920

Жена: Каликина Имя Отчество

Рождение ребёнка
После 1920

Сын: Каликин Геннадий Киприянович

Мать ребёнка: Каликина Имя Отчество

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
После 1920

Сын: Каликин Владимир Киприянович

Мать ребёнка: Каликина Имя Отчество

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
После 1920

Сын: Каликин Анатолий Киприянович

Мать ребёнка: Каликина Имя Отчество

Место жительства
С 1930 по 1941
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Переехал с села Верх-Чик в город Новосибирск, жил со своей семьёй и с братьями по адресу переулок Мичуринцев, д.5.
Призыв на военную службу
27.06.1941
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Призван Заельцовским РВК города Новосибирска.
Получение воинского звания/чина
Между 28.06.1941 и ?.09.1941
Получил звание рядовой.
Военная служба
С 28.06.1941 по ?.09.1941
Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.
Пропал без вести (военное)
?.09.1941
Смерть
После ?.09.1941
Скорее всего погиб в бою и место боя забыто или был взят в плен, где умер в последствии.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.