Богданов Bogdanoff Василий William Федорович Fred
Место рожденияRussia
Дата рожденияОколо 1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908
Russia
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Богданова Bogdanoff Вера Николаевна
Мать ребёнка: Татьяна Tanya Васильевна William
Рождение ребёнка
Около 1934
Сын: Богданов Bogdanoff Василий Васильевич
Мать ребёнка: Татьяна Tanya Васильевна William
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Russia