Богданов Bogdanoff Василий William Федорович Fred — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Bogdanoff Василий William Федорович Fred

Место рождения

Russia

Дата рождения

Около 1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908

Отец: Богданов Bogdanoff Федор Fedor Мартынович Martinch

Мать: Vera Semonevna

Russia
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Богданова Bogdanoff Вера Николаевна

Мать ребёнка: Татьяна Tanya Васильевна William

Рождение ребёнка
Около 1934

Сын: Богданов Bogdanoff Василий Васильевич

Мать ребёнка: Татьяна Tanya Васильевна William

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Tanya Васильевна William

Смерть
Неизвестно
Russia
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