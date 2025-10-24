Зайцев Вениамин Иванович 02.10.1915 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Зайцев Вениамин Иванович

Автор
МП
Прокофьев М.

мужской, родился 02.10.1915 ст., Павловский, Брединский муниципальный район, Челябинская область

умер Неизвестно

Отец
Зайцев Иван Иванович20.05.1889 ст. г.р.
Мать
Зайцева Глафира СтепановнаМежду 05.04.1891 и 26.04.1892 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1915 ст.

Отец: Зайцев Иван Иванович

Мать: Зайцева Глафира Степановна

Павловский, Брединский муниципальный район, Челябинская область

Восприемники: мещанин Верхнеуральска Иван Иванович Зайцев и мещанская дочь девица Анна Ивановна Зайцева. (ОГАОО, ф.173, оп.11, д.2481, л.18)

Работа или профессия
Неизвестно

Смерть
Неизвестно

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