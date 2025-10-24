Зайцев Вениамин Иванович
мужской, родился 02.10.1915 ст., Павловский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
умер Неизвестно
ОтецЗайцев Иван Иванович20.05.1889 ст. г.р.
МатьЗайцева Глафира СтепановнаМежду 05.04.1891 и 26.04.1892 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
02.10.1915 ст.
Отец: Зайцев Иван Иванович
Павловский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Восприемники: мещанин Верхнеуральска Иван Иванович Зайцев и мещанская дочь девица Анна Ивановна Зайцева. (ОГАОО, ф.173, оп.11, д.2481, л.18)