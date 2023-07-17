Черных Наталья Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерных Наталья Стефановна

Черных Наталья Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До ?.01.1906

Муж: Черных Константин Давыдович

Рождение ребёнка
07.12.1906 ст.

Дочь: Анна Константиновна

Отец ребёнка: Черных Константин Давыдович

Шилово, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
деревня Шилово Бугринская волость Томский уезд Томская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
31.01.1912 ст.

Сын: Черных Николай Константинович

Отец ребёнка: Черных Константин Давыдович

Шилово, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
деревня Шилово Бугринская волость Томский уезд Томская губерния Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close