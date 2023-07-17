Черных Наталья Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До ?.01.1906
Рождение ребёнка
07.12.1906 ст.
Дочь: Анна Константиновна
Отец ребёнка: Черных Константин Давыдович
деревня Шилово Бугринская волость Томский уезд Томская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
31.01.1912 ст.
Сын: Черных Николай Константинович
Отец ребёнка: Черных Константин Давыдович
деревня Шилово Бугринская волость Томский уезд Томская губерния Российская империя
Смерть
Неизвестно