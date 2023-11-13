Пряникова Степанида Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1900
Дата смерти10.05.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.11.1918
Дочь: Пряникова Екатерина Осиповна
Отец ребёнка: Пряников Осип Кузьмич
Рождение ребёнка
18.12.1923
Сын: Пряников Николай Осипович
Отец ребёнка: Пряников Осип Кузьмич
Рождение ребёнка
07.02.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пряников Осип Кузьмич
Рождение ребёнка
10.09.1930
Сын: Пряников Александр Осипович
Отец ребёнка: Пряников Осип Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пряников Осип Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пряников Владимир Осипович
Отец ребёнка: Пряников Осип Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Латышева Антонина Осиповна
Отец ребёнка: Пряников Осип Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.05.1984