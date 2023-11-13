Пряникова Степанида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пряникова Степанида Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1900

Дата смерти

10.05.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1918

Дочь: Пряникова Екатерина Осиповна

Отец ребёнка: Пряников Осип Кузьмич

Рождение ребёнка
18.12.1923

Сын: Пряников Николай Осипович

Отец ребёнка: Пряников Осип Кузьмич

Рождение ребёнка
07.02.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пряников Осип Кузьмич

Рождение ребёнка
10.09.1930

Сын: Пряников Александр Осипович

Отец ребёнка: Пряников Осип Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пряников Федор Осипович

Отец ребёнка: Пряников Осип Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пряников Владимир Осипович

Отец ребёнка: Пряников Осип Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Латышева Антонина Осиповна

Отец ребёнка: Пряников Осип Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пряников Осип Кузьмич

Смерть
10.05.1984
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