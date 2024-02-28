Шершень (Радивил) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шершень (Радивил) Татьяна Петровна

Место рождения

Макошино, Чернігівська область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Радивил Пётр Калинникович

Мать: не указана

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.05.1840 ст.

Дочь: Шершень Мавра Семёновна

Отец ребёнка: Шершень Семён Моисеевич

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.06.1844 ст.

Сын: Шершень Пётр Семёнович

Отец ребёнка: Шершень Семён Моисеевич

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шершень Харлампий Семёнович

Отец ребёнка: Шершень Семён Моисеевич

Макошино, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Макошино, Чернігівська область
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