Шершень (Радивил) Татьяна Петровна
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Радивил Пётр Калинникович
Рождение ребёнка
03.05.1840 ст.
Дочь: Шершень Мавра Семёновна
Отец ребёнка: Шершень Семён Моисеевич
Рождение ребёнка
27.06.1844 ст.
Отец ребёнка: Шершень Семён Моисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шершень Харлампий Семёнович
Отец ребёнка: Шершень Семён Моисеевич
Смерть
Неизвестно