Александр СтепановичЧернацкий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр СтепановичЧернацкий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1950

Дочь: Мартынова Зоя Александровна

Мать ребёнка: Чернацкая Клавдия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Александровна

Мать ребёнка: Чернацкая Клавдия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Александровна

Мать ребёнка: Чернацкая Клавдия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернацкий Александр Александрович

Мать ребёнка: Чернацкая Клавдия Семеновна

Смерть
Неизвестно
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