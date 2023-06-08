Александр СтепановичЧернацкий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.04.1950
Дочь: Мартынова Зоя Александровна
Мать ребёнка: Чернацкая Клавдия Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Александровна
Мать ребёнка: Чернацкая Клавдия Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Александровна
Мать ребёнка: Чернацкая Клавдия Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернацкий Александр Александрович
Мать ребёнка: Чернацкая Клавдия Семеновна
Смерть
Неизвестно