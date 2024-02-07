Аристова Анна Прокофьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАристова Анна Прокофьева

Аристова Анна Прокофьева

Место рождения

с.Александровка Варненский район Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Александровка Варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
26.03.1912

Сын: Аристов Иоан Павлович

Отец ребёнка: Аристов Павел Тимофеевич

с.Александровка Варненский район Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аристов Павел Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close