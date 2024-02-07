Аристова Анна Прокофьева
Место рожденияс.Александровка Варненский район Челябинская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
с.Александровка Варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
26.03.1912
Отец ребёнка: Аристов Павел Тимофеевич
с.Александровка Варненский район Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно