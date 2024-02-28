Гутнева (Микулина) Матрона Васильевна
Место рождения
Дата рождения06.11.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1884
Бракосочетание
27.01.1902
Рождение ребёнка
12.12.1902
Сын: Гутнев Александр Тихонович
Отец ребёнка: Гутнев Тихон Иванович
Рождение ребёнка
15.04.1904
Отец ребёнка: Гутнев Тихон Иванович
Рождение ребёнка
16.06.1906
Отец ребёнка: Гутнев Тихон Иванович
Рождение ребёнка
31.01.1908
Дочь: Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Гутнев Тихон Иванович
Рождение ребёнка
06.02.1912
Отец ребёнка: Гутнев Тихон Иванович
Рождение ребёнка
05.09.1914
Отец ребёнка: Гутнев Тихон Иванович
Рождение ребёнка
25.01.1917
Дочь: Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Гутнев Тихон Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно