Гутнева (Микулина) Матрона Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гутнева (Микулина) Матрона Васильевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

06.11.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1884

Отец: Микулин Василий Ермолаевич

Мать: Микулина Екатерина Леонтьевна

Бракосочетание
27.01.1902

Муж: Гутнев Тихон Иванович

Рождение ребёнка
12.12.1902

Сын: Гутнев Александр Тихонович

Отец ребёнка: Гутнев Тихон Иванович

Рождение ребёнка
15.04.1904

Сын: Гутнев Виктор Тихонович

Отец ребёнка: Гутнев Тихон Иванович

Рождение ребёнка
16.06.1906

Сын: Гутнев Иван Тихонович

Отец ребёнка: Гутнев Тихон Иванович

Рождение ребёнка
31.01.1908

Дочь: Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Гутнев Тихон Иванович

Рождение ребёнка
06.02.1912

Сын: Гутнев Федор Тихонович

Отец ребёнка: Гутнев Тихон Иванович

Рождение ребёнка
05.09.1914

Сын: Гутнев Виктор Тихонович

Отец ребёнка: Гутнев Тихон Иванович

Рождение ребёнка
25.01.1917

Дочь: Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Гутнев Тихон Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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